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Захаров Александр Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
02 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
3418. ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 г., Лужск. у., Переченск. в., д. Малой-Мешковицы. В. Т. Балтфл. и Крокреп. Ст. 205 п. «б», лиш. св 1 г. П. В. З. С. 2/ІІ—24.

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