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Савинцева Мария Константиновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савинцева
Имя
Мария
Отчество
Константиновна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
28428. САВИНЦЕВА, МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА, 29 л. Гр. Сарапульск. у.; — Н. С. 1 уч. Сарапульск. у. Кража, лиш. св. 5 л. условно.

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