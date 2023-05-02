Косов Семен Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Косов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16117. КОСОВ, СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ, 27 л. Гр. Зарайск. у., Трасненск. в., д. Соколова; — П. С. Военкомата г. Рязани. Присвоение., лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.
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