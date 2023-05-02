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Гаджиева Агриппина Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаджиева
Имя
Агриппина
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
14 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
1265. Гаджиева Прибер Агриппина Алексеевна, 41 г., Камышинск. у., д. Норки. Н. С. Деж. кам. г. Астрахани. Ст. ст. 16, 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 14/ІІІ—26.

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