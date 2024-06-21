Котов Антон Фролов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котов
- Имя
- Антон
- Отчество
- Фролов
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83635. КОТОВЪ, АНТОНЪ ФРОЛОВЪ (онъ же Фроловъ), 28 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Себежск. у., Юстиковск. в., д. Ручева; — СПБ. О. С., 21 Марта 911, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 2 Мая 911. | 910 70744 172 М. (покуш.). | 908 50875 1643 У. | 28 Янв. 907 г. СПБ. Ст. М. С. 23 уч., 172 М. (покуш.).
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