Лукьянец Кузьма Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукьянец
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8317. ЛУКЬЯНЕЦ КУЗЬМА ФЕДОРОВИЧ, 41 г., Мариупольск. у., Михайловск. в., д. Еленовки. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. ст. 85 ч. 3, 180 п. «д», лиш. св. 3 г. 10 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 13 июня 923.
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