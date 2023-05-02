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Лукьянец Кузьма Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукьянец
Имя
Кузьма
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
13 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8317. ЛУКЬЯНЕЦ КУЗЬМА ФЕДОРОВИЧ, 41 г., Мариупольск. у., Михайловск. в., д. Еленовки. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. ст. 85 ч. 3, 180 п. «д», лиш. св. 3 г. 10 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 13 июня 923.

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