Володько Юлиан Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Володько
- Имя
- Юлиан
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45848. ВОЛОДЬКО, ЮЛІАНЪ ПАВЛОВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Туринска, 41 г., рд. въ г. Кланѣ; — Тобольск. О. С. (во 2 р.), 2 и 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1484 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 2 Мая 905. | 91 135122 1647 У.
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