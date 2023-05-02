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Силоянов-Парамонов Николай Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Силоянов-Парамонов
Имя
Николай
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 312
Источник
Скан
Оригинальная запись
10685. СИЛОЯНОВ-ПАРАМОНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 20 л., Владимирск. у., Боголюбск. в., с. Нового. Н. С. 3 уч. Владимирск. у. Ст. 160 п. «б», лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 10/Х—23.

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