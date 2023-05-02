Козловский Матвей Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козловский
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4890. КОЗЛОВСКИЙ МАТВЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 25 л. Рд. в Виленск. г., Свенцянск. у. В. Т. 5 стр. корп. Ст. ст. 185, 189, 205в, 2 ч. 207, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 16/ІІІ—24.
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