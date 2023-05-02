Псюк Мариан Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Псюк
- Имя
- Мариан
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86564. ПСЮКЪ, МАРІАНЪ ЯНОВЪ, 42 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ченстоховск. у., гм. Ванцержовъ, д. Завада; — Петроков. О. С., 3 Дек. 910, 2 ч. 1647, 2 ч. 1654¹ и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г., съ зач. 7 м. предв. заключ. Исп. 7 Іюня 911. | 909 15876 169 М. | 902 83065 172 М. | 905 16396 1647 У. | 98 72435 170¹ М. | 902 100546 271 У. | 95 96783 1655 У.
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