Красновский Семен Дорофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красновский
- Имя
- Семен
- Отчество
- Дорофеевич
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25406. КРАСНОВСКИЙ, СЕМЕН ДОРОФЕЕВИЧ, 27 л. Гр. Торопецк. у., Сивертск. в., д. Краснополья; — Н. С. 7 уч. Торопецк. у. Покупка краден., пр. р. 1½ г., в т. ч. 10 м. условно, с зач. 1 м. и 22 д. пр. з. Исп. 17 февр. 920.
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