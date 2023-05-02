Натансон Абрам Исаакович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Натансон
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Исаакович
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27090. НАТАНСОН, АБРАМ ИСААКОВИЧ, 32 л. Гр. Проскуровск. у., с. Жаровки; — Н. С. Хамовническ. р. 2 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. замен. пр. р. 1½ г. и штр. 100 т. р. Исп. 1 сент. 920.
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