Кавский Владимир Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кавский
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3919. КАВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 37 л., Бежецк. у. и в., с. Гранницы. Н. С. 1 уч. Бежецк. у. Ст. ст. 1 ч. 113, 220, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 13/ѴІІІ—24.
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