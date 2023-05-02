Найман Израиль-Герш Маеров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Найман
- Имя
- Израиль-Герш
- Отчество
- Маеров
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33962. НАЙМАНЪ, ИЗРАИЛЬ-ГЕРШЪ МАеровъ. Мщ. г. Бендина, 29 л.; — Петроков. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 13, 3 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 10 м. и 20 дн. Исп. 23 Марта 905. | 98 38196 169 М. | 92 50196 172 М. | 97 56090 170 М.
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