Гусев Архип Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Архип Терентьевич

Гусев Архип Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусев
Имя
Архип
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
14451. ГУСЕВ, АРХИП ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 24 л. Гр. Ардатовск., у., Наченальск. в.; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. и Водтран. Пьянство, лиш. св. 5 л. Исп. 16 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close