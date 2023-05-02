Берсенев Степан Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Берсенев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- __ март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45214. БЕРСЕНЕВЪ, СТЕПАНЪ ИВАНОВЪ. К. Шадрин. у., Басмановск. в. и с., 22 л.; — Пермск. О. С. (въ 4 р.), 133, 1641 и 1654 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 38197 и 902 г. № 29400, арест. отд. 3 г. и 5 м. Исп. въ Мартѣ 905, счит. ср. съ 4 Іюня 904. | 900 571 1645 У.
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