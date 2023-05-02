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Коновалов Алексей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коновалов
Имя
Алексей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6391. КОНОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 38 л., Новгородск. у., Никольск. в. и с., Новгородск. Губсуд, Ст. ст. 116, 186, лиш. св. 3 г., Исп. 5 окт. 923.

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