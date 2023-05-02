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Колпаков Аркадий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колпаков
Имя
Аркадий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
31 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
4979. КОЛПАКОВ АРКАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 16 л., г. Ижевска. Вотск. Облсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 31/І—24. 

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