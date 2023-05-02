Трофимов Михаил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140150. ТРОФИМОВЪ, МИХАИЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Валдайск. у., Новотроицк. в., д. Коскова, 29 л., рд. въ г. СПБ.; — Тверск. О. С. 3 Окт. 909, 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 85516, арест. отд. 1 г. Исп. 28 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.