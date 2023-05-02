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Трофимов Михаил Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трофимов
Имя
Михаил
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
Источник
Скан
Оригинальная запись
140150. ТРОФИМОВЪ, МИХАИЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Валдайск. у., Новотроицк. в., д. Коскова, 29 л., рд. въ г. СПБ.; — Тверск. О. С. 3 Окт. 909, 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 85516, арест. отд. 1 г. Исп. 28 Окт. 909.

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