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Рослов Григорий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рослов
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8342. РОСЛОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 40 л., Саратовск. у., Мариинск. в., с. Николаевский Городск. Н. С. 6 уч. Саратовск. у. Ст. 140-а, лиш. св. 3 г. Исп. 15 сент. 923

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