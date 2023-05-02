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Кузнецов Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7348. КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 30 л., Подольск. у., Дубровицк. в., д. Власьево. Московск. Губсуд. Ст. ст. 105, 114 ч. 2 и 116, лиш. св. б л. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 дек. 923.

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