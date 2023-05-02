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Бармина Вера Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бармина
Имя
Вера
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
02 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
497. БАРМИНА, ВЕРА ИВАНОВНА, 18 л. Гр. г. Богородска; — Н. С. Басманного р-на Вознесенск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 9 м. Исп. 2 июля 919.

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