Гогин Петр Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гогин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46109. ГОГИНЪ, ПЕТРЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Нерехтск. у., Горкинск. в. и с., 33 л.; — Костромск. О. С., 1534 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 13 Іюня 905.
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