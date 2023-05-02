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Ткаченко Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ткаченко
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 343
Источник
Скан
Оригинальная запись
12688. Ткаченко Иван Иванович, 33 л., Усть-Медведицк. окр., Даниловск. в., д. Каменно-Черновской. Н. С. 3 уч. Усть-Медведицк. окр. Ст. ст. 180 п. "в", 189, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 2 апр. 926.

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