Максимов Алексей Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максимов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26210. МАКСИМОВ, АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ, 22 л. Гр. Нолинск. у., Семериковск. в., д. Гурьевской; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 4 г. условно, с отпр. на фр. Исп. 31 дек. 926.
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