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Касаткин Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Касаткин
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
14 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4408. КАСАТКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 30 л., Солигаличск. у., Георгиевск. в., с. Холопово. Н. С. 6 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «д», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 14/ІѴ—24. 

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