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Запольских Иван Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Запольских
Имя
Иван
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4856. ЗАПОЛЬСКИХ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 22 л., Пилинск. у., Тумановск. в., д. Большое-Озеро. В. Т. при 17 стр. див. Московск. окр. Ст. 205б, лиш. св. 3 г. Исп. 9 дек. 923.

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