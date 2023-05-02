Овчинников Константин Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овчинников
- Имя
- Константин
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 324
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28337. ОВЧИННИКОВЪ, КОНСТАНТИНЪ Федоровъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Азова, Ростов. (н/Д.) окр., 26 л.; — Саратов. О. С., 149, 152, 275 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г.№ 67508, арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. въ Нояб. 908. | 902 6224 1655 У. | 97 43665 169 М. | 900 81546 172 М., по сов. съ приг., напеч. въ 98 24729 170 М. 900 г. № 59434.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.