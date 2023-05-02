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Бондарчук Анастасия Павлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бондарчук
Имя
Анастасия
Отчество
Павлова
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
45361. БОНДАРЧУКЪ, АНАСТАСІЯ ПАВлова (она же Бондарчукова). К. Балтск. у., Трояновск. в., с. Ольховатой, 44 л.; — К.-Подольск. О. С. (въ 3 р.), 2 и 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 11 Мая 905. | 902 104460 170 М. | 902 50157 169 М.

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