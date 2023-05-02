Гусев Андрей Платонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Платонов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46371. ГУСЕВЪ, АНДРЕЙ ПЛАТОНОВЪ. К. Ржевск. у., Павлюковск. в., д. Кривой Улицы, 33 л.; — У. Чл. Смолен. О. С., по Бѣльск. у., 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 16 Мая 905.
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