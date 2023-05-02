Бабаев Николай Гордьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабаев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Гордьев
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129705. БАБАЕВЪ, НИКОЛАЙ ГОРДЪевъ. Мщ. г. Камышлова, 21 г., рд. въ г. Орскѣ; — Оренбург. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 14 Авг. 909. | 902 104344 170 М.
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