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Копылов Нифонт Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копылов
Имя
Нифонт
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
09 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6471. КОПЫЛОВ НИФОНТ ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л., г. Тюмени, Тюменск. Губсуд, Ст. 60, лиш. св. 7 л. и Пор. пр. 5 л., Исп. 9 июня 923.

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