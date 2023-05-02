Копылов Нифонт Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Копылов
- Имя
- Нифонт
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6471. КОПЫЛОВ НИФОНТ ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л., г. Тюмени, Тюменск. Губсуд, Ст. 60, лиш. св. 7 л. и Пор. пр. 5 л., Исп. 9 июня 923.
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