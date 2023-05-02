Ходюков Илья Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ходюков
- Имя
- Илья
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 06 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 377
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12921. ХОДЮКОВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ, 31 г., б. Екатеринбургск. г. и у., Логвинск. в. Н. С. 13 уч. Нижне-Тагильск. окр. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. С. 6/Ѵ—24.
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