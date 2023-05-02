Симутин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимутин Иван Васильевич

Симутин Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симутин
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 320
Источник
Скан
Оригинальная запись
11827. Симутин Иван Васильевич, 28 л., Брянск. г., Бежицк. у., Овстугск. в., д. Струговни. Н. С. 10 уч. Бежицк. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 23 сент. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.