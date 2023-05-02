Баскин Шнеер Иосолев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баскин
- Имя
- Шнеер
- Отчество
- Иосолев
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129911. БАСКИНЪ, ШнЕЕРЪ (СОЛОмонъ) Іосолевъ. Мщ. м. Шклова, Могилев. г. и у., 18 л., рд. въ г. Пѣжинѣ; — Г. С. г. Роменъ 11 Сент. 909, | 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 11 Сент. 909. | 909 74396 170 М.
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