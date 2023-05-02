Долгинцев Василий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Долгинцев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33074. ДОЛГИНЦЕВЪ, ВАСИЛІЙ ЯКОВЛЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Селенгинск. у., с. Нестерова, 22 л., рд. Соликам. у., Никитинск. в., въ с. Майкорѣ; — Саратов. О. С., 134, 135, 149, 152, 1 ч. 225, 1 ч. 313 и 977 У., 438, 440, 441, 446 и 467 У. о сс., каторж. раб. 6 л. Исп. 29 Дек. 907. | 903 2356 1490 У.
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