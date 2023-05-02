Шевелев Александр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шевелев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8182. ШЕВЕЛЕВ, АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 17 л. Гр. Сольвычегодск. у., Никольск. в., д. Сотинского-Починка; - Н. С. 4 уч. Сольвычегодск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 23 марта 919.
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