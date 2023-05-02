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Троян Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Троян
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
Источник
Скан
Оригинальная запись
140158. ТРОЯНЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ каз. х. Кустолова, Мало-Перещепинск. в., Константиноградск. у., 32 л.; — Полтавск. О. С. 4 Сент. 909, 120, 134, 135, 236, 13 и 2 ч. 343 У., арест. отд. 4 г. Исп. 6 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 135186, постан. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 95427.

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