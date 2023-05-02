Троян Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Троян
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140158. ТРОЯНЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ каз. х. Кустолова, Мало-Перещепинск. в., Константиноградск. у., 32 л.; — Полтавск. О. С. 4 Сент. 909, 120, 134, 135, 236, 13 и 2 ч. 343 У., арест. отд. 4 г. Исп. 6 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 135186, постан. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 95427.
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