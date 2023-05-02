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Чуваев Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуваев
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
13422. Чуваев Петр Иванович, 24 л., Льговск. у., Жигаевск. в., д. Заслонок. Н. С. 11 уч. Льговск. у. Ст. ст. 95, 180 п. "в", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 12 февр. 926.

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