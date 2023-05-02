Бентковская Марианна Павлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бентковская
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Павлова
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143095. БЕНТКОВСКАЯ, МАРІАННА Павлова (по 1 браку Хамера), К. Андреевск. у., гм. Малогощъ, д. Висничъ, 34 л., рд. т. же у., въ гм. и д. Венглишинъ; — Гм. С. 3 окр. Андреевск. у. 29 Окт. 909, 169 и 6 п. 170 М., тюр. 6 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 121355. | 98 52932 169 М. | 96 44936 172 М.
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