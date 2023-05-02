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Джепар-Оглы Зекирья

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джепар-Оглы
Имя
Зекирья
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
145265. ДЖЕПАРЪ-ОГЛЫ, ЗЕКИРЬЯ. Мщ. г. Карасубазара, 20 л.; — Симферопольск. О. С. 11 Апр. 909, 134, 135, 139, 149, 1452 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 31 Сент. 909. | 906 54934 1655 У. | 904 31946 169 М. | 905 38993 169 М.

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