Перцев Иван Адрианович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перцев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Адрианович
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7569. ПЕРЦЕВ ИВАН АДРИАНОВИЧ, 28 л., Пошехоно-Володарск у., д Масловой. В. Т. Триб. Сев-Восточн. окр. Ст. ст. 180 п. «з» и 208 ч. 3, лиш. св 10 л. Исп. 25 мая 923.
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