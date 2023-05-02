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Перцев Иван Адрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перцев
Имя
Иван
Отчество
Адрианович
Дата исполнения приговора
25 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7569. ПЕРЦЕВ ИВАН АДРИАНОВИЧ, 28 л., Пошехоно-Володарск у., д Масловой. В. Т. Триб. Сев-Восточн. окр. Ст. ст. 180 п. «з» и 208 ч. 3, лиш. св 10 л. Исп. 25 мая 923.

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