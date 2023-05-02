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Драгунов Михаил Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Драгунов
Имя
Михаил
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
13 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4077. ДРАГУНОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 24 л., Дмитриевск. у., Гламаздинск. в. и с. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. 7 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 13 июля 923.

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