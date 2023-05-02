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Челышев Афанасий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Челышев
Имя
Афанасий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
04 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 344
Источник
Скан
Оригинальная запись
11928. ЧЕЛЫШЕВ АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ, 39 л., Нижегородск. г., б. Ардатовск. у., Елизаровск. в. Уральск. Облсуд. Ст. 180 п. "е", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 4/ІІ—26.

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