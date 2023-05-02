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Уваров Фотий Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уваров
Имя
Фотий
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
07 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
12279. УВАРОВ ФОТИЙ САВЕЛЬЕВИЧ, 44 л., Тюменск. г., Ялуторовск, у., Мостовск. в, д. Мыс. Тюменск. Губсуд. Ст. 60, лиш. св. 1½ г П. в. з. с. 7/ІІ—24.

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