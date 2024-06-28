Забугин Алексей Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Забугин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46783. ЗАБУГИНЪ, АЛЕКСѢЙ ФОМИНЪ. К. Грайворон. у., Ракитянск. в., с. Бобравы, 22 л.; — Грайворон. У. С., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 14 Іюня 905.
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