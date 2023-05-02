Макаров Михаил Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макаров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8517. МАКАРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Александровско-Заводск. у., Онон-Борзинск. в., с. Верхуто. Н. С. 2 Амурск. стр. див. Ст. ст. 176, 201 ч. 1 и 203 ч. 1, лиш. св. 1½ г. Исп. 4 дек. 923.
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