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Макаров Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8517. МАКАРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Александровско-Заводск. у., Онон-Борзинск. в., с. Верхуто. Н. С. 2 Амурск. стр. див. Ст. ст. 176, 201 ч. 1 и 203 ч. 1, лиш. св. 1½ г. Исп. 4 дек. 923.

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