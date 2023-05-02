Киккос Иван Оттович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киккос
- Имя
- Иван
- Отчество
- Оттович
- Дата исполнения приговора
- 29 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5858. КИККОС ИВАН ОТТОВИЧ, 30 л., Тарск., у., Финск. в., д. Эстонии, Н. С. 5 уч. Тарск. у., Ст. ст. 180 п. п. «б», «з», 169, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 29 июня 923.
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