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Мартынов Филипп Мартынович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартынов
Имя
Филипп
Отчество
Мартынович
Дата исполнения приговора
15 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 161
Источник
Скан
Оригинальная запись
26383. МАРТЫНОВ, ФИЛИПП МАРТЫНОВИЧ, 28 л. Гр. Сычевск. у., Мольгинск. в., д. Зайчихи; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Сущевск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 15 апр. 920.

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