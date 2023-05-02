Бородин Григорий Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бородин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45390. БОРОДИНЪ, ГРИГОРІЙ НИКИФОровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Самар. г., Николаев. у., Суховязовск. в., д. Яблоннаго Врага, 30 л.; — 3. Н. 1 уч. Белебеев. у. (въ 4 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 27 Мая 905. | 900 87182 294 и 1655 У. | 97 27797 169 М. | 95 720 169 М.
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